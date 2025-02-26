Hafif ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Y'nin kullandığı 07 BLV 334 plakalı Seat marka otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesinde Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Ahmet Ç'nin kullandığı 07 ADB 370 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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