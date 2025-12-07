Antalya\'da midibüs devrildi: 6 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Kumluca karayolunda sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca'dan Antalya'ya gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki 07 BZP 355 yolcu midibüsü, Kemer ilçesi Phaselis kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, devrilen midibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA