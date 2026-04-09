Antalya\'da Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

09.04.2026 22:29
Antalya-Isparta karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı, anne hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya- Isparta karayolunda kamyon ile otomobili çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne hayatını hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden annenin kaza anında arka koltukta oturan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenilirken, kaza haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tünelleri Ağlasun ilçesi Çamlıdere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.Y.A. (28) idaresindeki 07 CON 405 plakalı kamyon ile A.T. (29) kullandığı 07 CJJ 403 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan anne Senanur Turan (26) hayatını kaybederken otomobil sürücüsü A.T., H.İ.Ş. (32), R.T. (4), Ö.A.T. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Anne Senanur Turan'in kaza anında arka koltukta oturan çocuklarının üzerine kapanarak korumaya çalıştığı sırada esnada hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Turan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

