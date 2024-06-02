Antalya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı, servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı, servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya\'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı, servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında personel servisinin kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçmesi sonucu 7 kişi yaralanırken, servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.06.2024 14:12
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında personel servisinin kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçmesi sonucu 7 kişi yaralanırken, servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Efe'nin (48) kullandığı 07 BRG 377 plakalı servis aracı, köprülü kavşağa geldiği sırada aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Araçtan kopan parçalar karşı şeritte seyir halinde bulunan 07 ABE 168 plakalı özel araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yan yatan servis aracında bulunan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ağır olan sürücü Uğur Efe tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yan devrilen servis aracı çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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