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Antalya'da trafikte cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira ceza - Son Dakika
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Antalya'da trafikte cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira ceza

Antalya'da yapılan denetimlerde, Alanya, Manavgat, Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Kemer, Serik ve Döşemealtı ilçelerinde trafikte cep telefonu kullanan 270 sürücüye toplamda 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya\'da trafikte cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira ceza
16.01.2024 - 12:26,
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Antalya'da trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya, Manavgat, Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Kemer, Serik ve Döşemealtı ilçelerinde 12-15 Ocak 2024 tarihleri arasında trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Dron destekli denetimde cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da trafikte cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira ceza - Son Dakika
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