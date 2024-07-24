Antalya'da Trafikte Tartışma: Motokurye Kovalandı, Kaza Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Trafikte Tartışma: Motokurye Kovalandı, Kaza Meydana Geldi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte çıkan tartışmada motokuryeyi aracıyla kovaladığı iddia edilen bir kişi, kuryeye çarparak iki araç arasında sıkıştırdı. Olayı izleyen bir vatandaşın anlatımı ise sosyal medyada tebessüm yarattı. Motokurye ve araç içerisinde bulunan şahıslar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

24.07.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafikte çıkan tartışmada motokuryeyi aracıyla kovaladığı iddia edilen bir kişi kuryeye çarparak iki araç arasında sıkıştırdı. Motokurye yaralandığı kazayı bir vatandaşın anlatım şekli sosyal medyada izleyenleri tebessüm ettirdi. Vatandaş, "Resmen cinayete teşebbüs, kurye yaralı. Diğer ikisi de paket" diyerek olayı yorumladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1049 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ilk olarak trafikte tartıştıkları iddia edilen 07 GHM 83 plakalı araç sürücüsü motokuryeyi aracıyla kovalamaya başladı. Kendisini kovalayan araç sürücüsünden kaçmaya çalışan motokurye, 1049 Sokak üzerinde aracın kendisine çarpması ile 07 GHM 83 plakalı araç ve park halindeki başka bir aracın arasında sıkıştı. Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazanın meydana geliş şeklini bir muhabir gibi anlatan vatandaşın sözleri izleyenlere tebessüm ettirdi. O anları kayda alarak anlatan vatandaş, "Resmen adam öldürmeye teşebbüs. Kuryeyi böyle kovalamış. Şu yoldan kovalamış ve burada sıkıştırmış. Vurarak kuryeyi durdurmuş. İkisi de paket, ambulansta ikisini de dövdüler. Çocukta bir şey yok, bacağı kırık galiba" sözleriyle olayı anlattı. Motokurye ve araç içerisinde bulunan şahıslar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafikte Tartışma: Motokurye Kovalandı, Kaza Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 12:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafikte Tartışma: Motokurye Kovalandı, Kaza Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement