Antalya'da Trafikte Tartışma: Motokurye Kovalandı, Kaza Meydana Geldi

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Antalya'da trafikte çıkan tartışmada motokuryeyi aracıyla kovaladığı iddia edilen bir kişi kuryeye çarparak iki araç arasında sıkıştırdı. Motokurye yaralandığı kazayı bir vatandaşın anlatım şekli sosyal medyada izleyenleri tebessüm ettirdi. Vatandaş, "Resmen cinayete teşebbüs, kurye yaralı. Diğer ikisi de paket" diyerek olayı yorumladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1049 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ilk olarak trafikte tartıştıkları iddia edilen 07 GHM 83 plakalı araç sürücüsü motokuryeyi aracıyla kovalamaya başladı. Kendisini kovalayan araç sürücüsünden kaçmaya çalışan motokurye, 1049 Sokak üzerinde aracın kendisine çarpması ile 07 GHM 83 plakalı araç ve park halindeki başka bir aracın arasında sıkıştı. Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazanın meydana geliş şeklini bir muhabir gibi anlatan vatandaşın sözleri izleyenlere tebessüm ettirdi. O anları kayda alarak anlatan vatandaş, "Resmen adam öldürmeye teşebbüs. Kuryeyi böyle kovalamış. Şu yoldan kovalamış ve burada sıkıştırmış. Vurarak kuryeyi durdurmuş. İkisi de paket, ambulansta ikisini de dövdüler. Çocukta bir şey yok, bacağı kırık galiba" sözleriyle olayı anlattı. Motokurye ve araç içerisinde bulunan şahıslar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA