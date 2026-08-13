Antalya'da Tur Midibüsü Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Tur Midibüsü Trafik Kazası

Antalya\'da Tur Midibüsü Trafik Kazası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı, görüntüler güvenlik kamerasında.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur midibüsünün ışıklı kavşakta trafik levhasını devirip refüjü aşarak kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tur aracına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç ışıklı kavşağında meydana geldi. Görüntülerde, D-400 Karayolu'nda emniyet şeridinden Alanya istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tur midibüsünün trafik ışıklarını geçtiği sırada Kızılağaç istikametine yöneldiği görüldü. Kontrolden çıkan midibüs, refüjde bulunan trafik levhasını devirerek refüjü aştı. Midibüs, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tur aracının arka kısmına çarparak durabildi.

Düşen plakasını alıp yoluna devam etti

Kazanın ardından midibüsten inen sürücü, çarpmanın etkisiyle düşen plakasını yerden aldı. Bir süre ilerledikten sonra yeniden duran sürücünün geri gelerek çarptığı aracın sürücüsüyle görüştüğü, ardından midibüsüne binerek yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Tur Midibüsü Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:15:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da Tur Midibüsü Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.