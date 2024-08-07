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Antalya'da turistlerin safari kazası: 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari aracı ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 Alman turist yaralandı.

Kaza, Beşkonak Karabük Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet Deveci nin kullandığı 07 GGR 10 plakalı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir halindeki Serdar Vural ın kullandığı 07 BPY 570 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi