Antalya'da Yabancı Turiste Yönelik İddialar Yalanlandı - Son Dakika
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Antalya'da Yabancı Turiste Yönelik İddialar Yalanlandı

Antalya\'da Yabancı Turiste Yönelik İddialar Yalanlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde yabancı turiste yönelik polisin işkence ve cinsel saldırı yaptığı iddialarını yalanladı. Olayın sevgililer arasındaki kavga olduğu belirlendi ve şüpheli tutuklandı.

29.05.2024 18:40
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yabancı kuruluş ve sosyal medya hesaplarında Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde yabancı turiste yönelik polisin işkence ve cinsel saldırı yaptığına yönelik iddiaları yalanladı. Olayın iki sevgili arasındaki kavgadan ibaret olduğu belirlenirken açıklamada, "Kadın ve erkek şahsın kolluk birimlerince işkence ve tacize maruz bırakıldıkları iddiası gerçeği yansıtmamakta olup olay, tarafların arasında yaşanan kavga olayından ibarettir" denildi.

Bazı yabancı basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Yabancı Basında Türkiye" kullanıcı ismi altında Antalya ili Kemer ilçesindeki bir otelde, Türk polisinin kendisine işkence ettiği, kız arkadaşına da cinsel saldırıda bulunulduğuna ilişkin haber ve paylaşımlarla ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beldibi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan İngiliz uyruklu kadın P.L.T. ve erkek arkadaşı B.J.A.H. isimli şahısların konaklamakta olduğu otelin odasında kıskançlık sebebiyle sözlü olarak tartıştıkları, tartışma sonucunda B.J.A.H.'nin P.L.T.'yi darp ederek yaraladığı, P.L.T.'nin de erkek arkadaşı tarafından darp edilmesine dayanamayıp ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği ve ardından da erkek arkadaşından şikayetçi ve davacı olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, "Mülhakatımız Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli B.J.A.H. isimli şahıs 07.05.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Kasten Yaralama suçundan 07.05.2024 tarihinde tutuklanmıştır. Bu yönüyle yabancı basın ve sosyal medya platformlarında 'Yabancı Basında Türkiye' kullanıcı ismi altında kadın ve erkek şahsın kolluk birimlerince işkence ve tacize maruz bırakıldıkları iddiası gerçeği yansıtmamakta olup olay, tarafların arasında yaşanan kavga olayından ibarettir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yabancı Turiste Yönelik İddialar Yalanlandı - Son Dakika

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