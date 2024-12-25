Antalya'da Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağmur sonucunda kayarak bir binaya zarar veren toprak kütlesi, duvarın patlamasına ve su baskınlarına yol açtı. Yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu ve tehlike arz eden binaların tahliye edilmesine karar verildi.

25.12.2024 22:45
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Yağmur sebebiyle kayan toprak binaya zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kayarak yıkılan toprak kütlesi, yol kenarındaki binanı duvarının zarar görmesine ve binaya yağmur suyunun girmesine neden oldu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4003 sokakta harabe durumdaki evlerin bahçesindeki toprak, istinat duvarı olmaması nedeniyle şiddetli yağmur sonucunda 4001 sokak üzerinde bulunan Fettah Kaya'ya ait binanın üzerine devrildi. Devrilen toprak kütlesi, üzerine devrildiği duvarın patlamasına ve yağmur sularının duvardan içeri girmesine neden oldu.

Olayın ardından Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi nefi kara, AFAD ekipleri, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Toprak kaymasının yaşandığı 2 binanın acilen tahliye edileceği ve binaların yıkılması için sahipleriyle görüşüleceği bildirildi.

2 yıldır sık sık bu durumun yaşanmaması için yetkililerle görüştüğünü belirten Fettah Kaya "Ne yazık ki şu ana kadar önlem alınmadı. Kaza geliyorum dedi ve geldi. Bu binaların istinad duvarının olmamasının cezasını ne yazık ki ben çekiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika

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