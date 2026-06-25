Antalya'da Yangın: 3 Ailenin Konteynerleri Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: 3 Ailenin Konteynerleri Yanarak Küle Döndü

25.06.2026 15:13
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Serik'te tarım işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 6 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı konteynırlarda çıkan yangında üç ailenin kaldığı 6 konteyner küle döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yansın sonrası evi küle dönen 5 çocuk annesi, "Ne evimiz kaldı ne eşyamız, sadece canımız kaldı. 5 çocuk ile ne yapacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Yukarıkocayatak Mahallesi Fedenler mevkisinde tarım işçilerinin kaldığı bir konteynırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 ailenin kaldığı toplam 6 konteynere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yangının başladığını fark eden tarım işçileri, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı.

"5 çocukla ne yapacağım bilmiyorum"

Konteynerlerde yaşayan Gülistan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarıyla birlikte uyandığında içerinin duman nedeniyle karanlık olduğunu belirterek, herkesin dışarı çıkmayı başardığını söyledi.

Yangında evlerini ve eşyalarını kaybettiklerini ifade eden Akın, "Ne evimiz kaldı ne eşyamız, sadece canımız kaldı. Yaralı yok ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. 7 senedir burada oturuyordum, böyle bir şey yaşamadım. 5 çocukla ne yapacağım bilmiyorum" diye gözyaşı döktü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın: 3 Ailenin Konteynerleri Yanarak Küle Döndü - Son Dakika

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