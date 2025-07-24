Antalya\'da Yangın Şoku: Ukraynalı Kadın Kedisini Kurtardı

Antalya'da dün, komşularının haber vermesi ile evinin yandığı haberini alan ve geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında polisin kucağına bayılan Ukraynalı kadın yaşadığı şoku anlattı. İtfaiye erlerinin alevlerin arasından çıkartarak oksijen maskesi ile müdahale ettiği kediyi birkaç gün önce sokakta hasta halde bulduğunu ve tedavisini yaptırdığını söyleyen kadın, "Kedi yangında kaldığı için üzüldüm. Klinikte tedavisi devam ediyor" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1574 Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çıkmıştı. Vira Khvostyk'ye isimli Ukrayna uyruklu vatandaşın evde olmadığı sırada çıkan yangın, komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ile diğer dairelere sıçramadan söndürülmüştü. Komşularının telefonla kendisine ulaşarak durumu bildirmesinin ardından adrese gelen kadın, karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirerek baygınlık yaşamıştı. Khvostyk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması sırasında evin içinde yangından etkilenmiş halde yarı baygın bir kediyi aşağıya indirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri tarafından oksijen maskesi ile ilk müdahalesi yapılan kedi, olay yerine çağrılan veteriner tarafından tedavi amacıyla kliniğe götürülmüştü. Hastanede ki tedavisinin ardından yanan evine dönen ve geceyi dışarda geçiren Vira Khvostyk yangında itfaiye erleri tarafından alevlerin arasında çıkartılan ve ilk müdahalesi yapılan kedinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Dairesinde çıkan yangının elektrik kaynaklı olduğunu söyleyen kadın, "Ben Antalya dışında, Manavgat'taydım. Yangın o zaman çıkmış. Yangını görünce anında bayıldım, kriz geçirdim. Kedi yangın sırasında evde olduğu için üzüldüm. 2 gün önce sokaktan buldum, hastaydı. Tedavisini yaptırmıştım. Yangın anında evdeydi. İlk önce veterinerde müdahale edildi. Farklı bir kliniğe götürdüm, şu anda tedavisi devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyor" dedi. - ANTALYA