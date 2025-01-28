Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Komşuları Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, içeride bulunan yaşlı çift komşuları tarafından kapı kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen İbrahim ve Fatma Atalmış çiftinin hastaneye kaldırıldığı olayda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

28.01.2025 20:11  Güncelleme: 20:13
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Antalya'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangında yaşlı çifti komşuları kapıyı kırarak evden çıkardı

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangında içende bulunan yaşlı çift vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak çıkartıldı. Yoğun dumandan etkilenen yaşlı karı koca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2449 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametten dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada dumanların apartman içerisini de etkilemesi nedeniyle ikamet sahipleri kendini sokağa attı. Apartmanın en üst katında oturan yaşlı bir kadının korktuğu ve panikle ayakkabısının teki olmadan dışarı çıktığı görüldü. Yangın çıkan ve yoğun duman olan ikamet içerisinde yaşlı bir çiftin bulunduğunu öğrenen mahalle sakinleri kapıyı kırarak yaşlı karı kocaya evden dışarı çıkardı.

Komşular yaşlı çifti kapıyı kırarak çıkarmış

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 112 Acil Sağlık ekipleri ikamet içerisinde bulunan dumandan etkilenen İbrahim Atalmış ile Fatma Atalmış'ı ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangını haber alarak gelen İbrahim-Fatma Atalmış çiftinin oğulları sağlık ekiplerinden anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Komşuları Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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