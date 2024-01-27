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Antalya'da yapılan denetimlerde 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da yapılan denetimlerde 8 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde toplamda 185 bin 724 kişi sorgulandı ve 18 bin 320 araç ve motosiklet kontrol edildi. Ayrıca, 185 hapis cezası ile aranan şahıs adliyeye sevk edildi. Denetimler sonucunda kumar oynatılan 2 işyeri ve fuhuş yapılan 2 işyeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Dilenci ve satıcılara yönelik yapılan denetimlerde ise 282 kişiye idari para cezası uygulandı ve 33 şüpheliye uyuşturucu suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 14 adet ateşli silah, çeşitli miktarlarda narkotik madde, çalıntı 5 adet motosiklet, 2 adet bisiklet, 5 adet cep telefonu ve 75 adet güvercin ele geçirildi.

Antalya\'da yapılan denetimlerde 8 şüpheli tutuklandı
27.01.2024 - 12:44,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan bir haftalık denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde yaptığı denetimlerde 185 bin 724 kişisinin sorgulamasını yaparken, kontrol edilen 18 bin 320 araç ve motosikletten 512 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Hapis cezası ile aranan 185 şahıs adliyeye sevk edildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Denetlenen 351 umuma açık eğlence ve alkollü işyerinden kumar oynatıldığı tespit edilen 2, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 2 işyeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Dilenci ve satıcılara yönelik yapılan denetimlerde 282 şahsa idari para cezası, uyuşturucudan 33 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 14 adet ateşli silah, çeşitli miktarlarda narkotik maddesi ile çalıntı 5 adet motosiklet, 2 adet bisiklet, 5 adet cep telefonu ve 75 adet güvercin ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da yapılan denetimlerde 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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