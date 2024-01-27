Antalya\'da yapılan denetimlerde 8 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan bir haftalık denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde yaptığı denetimlerde 185 bin 724 kişisinin sorgulamasını yaparken, kontrol edilen 18 bin 320 araç ve motosikletten 512 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Hapis cezası ile aranan 185 şahıs adliyeye sevk edildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Denetlenen 351 umuma açık eğlence ve alkollü işyerinden kumar oynatıldığı tespit edilen 2, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 2 işyeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Dilenci ve satıcılara yönelik yapılan denetimlerde 282 şahsa idari para cezası, uyuşturucudan 33 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 14 adet ateşli silah, çeşitli miktarlarda narkotik maddesi ile çalıntı 5 adet motosiklet, 2 adet bisiklet, 5 adet cep telefonu ve 75 adet güvercin ele geçirildi. - ANTALYA