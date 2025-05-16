Antalya\'da Yaya Geçidinde Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde, Hisar Camisi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden havuzlu kavşak yönüne gitmekte olan Alman uyruklu Carmen M. K. idaresindeki NRIC 516 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Ümmü Gülsüm Elma'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
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