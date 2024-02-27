Antalya'da Zabıta Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Zabıta Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde çalışan bir zabıta, mobbing iddiasıyla mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

27.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dehşet anları kamerada: Zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Mobbing iddiasıyla sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle mesai arkadaşını öldürdü

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde çalışan 36 yaşındaki zabıta, mobbing iddiasıyla 60 yaşındaki mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ağır yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal V. mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal V.'nin elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayın gördü tanıklarından bir vatandaş ise, "Birden sesler geldi, dışarı fırladım. Kavga etmişler. İkisi de zabıtaydı. Neden bıçakladı bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı.

Antalya\'da Zabıta Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Zabıta, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zabıta Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Zabıta Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement