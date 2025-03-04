Antalya\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Antalya'da kaza nedeniyle yavaşlayan trafik başka bir trafik kazasına neden oldu. Otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya yönüne giden Mehmet Ö.'nün kullandığı 07 HZB 76 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Musa K.'nın kontrolündeki 20 K 6348 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Kazada, Hyundai marka otomobilde yolcu olarak bulunan Esme Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Esme Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaklaşık 150 metre ileride meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle yoldaki araçların yavaşlaması ve arkadan gelen aracın dikkatsizliği sonucu gerçekleştiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan Esme Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA