Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'daki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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