Antalya Gazipaşa'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı

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Antalya Gazipaşa\'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gazipaşa'nın Sugözü Mahallesi'nde Bekere Piknik alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç.'nin yönetimindeki 07 AHT 103 plakalı çift kabin araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Ali Ç. ile araçta bulunan Ahmet Kaan Ç., Sıdıka Ç. ve Celil Ü. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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