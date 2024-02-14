Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.

14.02.2024 16:58
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Antalya Isparta karayolunda seyir halinde olan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Antalya – Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 FPE 853 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.A. ve yolcu kısmında oturan K.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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