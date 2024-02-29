Antalya, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ\'da Sahte Alkol Operasyonu: 14 Gözaltı

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Antalya merkezli, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 fabrika ve 14 depoda yapılan aramada 184 bin şişe sahte alkol ile şişelenmeye hazır 18 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 'alkollü içki kaçakçılığı' yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaklaşık 10 ay önce planlı çalışma başlattı.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait 1 fabrika ve 14 depoda yapılan aramada ise 184 bin şişe sahte alkol ile şişelenmeye hazır 18 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA