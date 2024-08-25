Antalya İtfaiyesi Elektrikli Araç Yangın Müdahale Kitini Kullanmaya Başladı

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Antalya itfaiyesinden elektrikli araç söndürme kiti

Elektrikli araç yangınlarına hızlı müdahale edilecek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son yıllarda artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte, bünyesine elektrikli araç yangınlarına karşı hızlı müdahale edebilmek amacıyla elektrikli araç yangın müdahale kiti dahil etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yine bir ilke imza atarak, Türkiye'de ilk defa elektrikli araç yangınlarına karşı, elektrikli araç yangın müdahale kiti aldı. Araçların direkt olarak altına girebilecek yapıda tasarlanan kit, yüksek su basıncı ve özel delici aparatlar ile pil paketlerinin içini suyla doldurarak hemen araç yangınını söndürebiliyor.

Hızlı müdahale edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yeni alınan elektrikli araç yangın kitini uygulamalı olarak öğreniyor. Antalya itfaiyesi bünyesine bulunan yangın battaniyesiyle de araç yangınlarına hızlı müdahale edilebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, Antalya'da elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte oluşabilecek kaza ve yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik itfaiye teşkilatının eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Teknolojik gelişmeler yakından takip ediliyor

Antalya itfaiyesinin uluslararası düzeyde gelişen teknolojiyi takip ettiğini aktaran Hidayet Yıldırım, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk defa elektrikli araç yangınına yönelik müdahale kiti aldık. Elektrikli bataryalı araçların içine bizim söndürme maddesini enjekte ediyoruz. Dünya genelinde kullanılmaya başlanan bir sistem. İlk temini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Deneme çalışmalarımız devam ediyor. Antalya ve ülkemizde ulaşılabilecek yangınlara yönelik en etkin ve hızlı müdahale çalışmalarımız sürüyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli ekipmanların alınması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, itfaiye teşkilatımızı her zaman destekliyor" dedi.

Türkiye'de ilk alan Antalya itfaiyesi oldu

Elektrikli araç yangın kiti firma yetkilisi Fatih Yavuz'da Avrupa ve Amerika'da birçok itfaiye teşkilatının kullandığı bir ürün olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatları haricinde büyük elektrikli araç üreticileri firmaları fabrikalarında önlem amacıyla bulundurmaktadır. Türkiye'de ilk alan Antalya itfaiyesi oldu. Hiçbir zaman böyle olayların olmamasını umut ediyoruz" diye konuştu.