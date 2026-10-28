Antalya Kepez'de 4 işçinin öldüğü hortum olayında müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de 4 işçinin öldüğü hortum olayında müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı

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Antalya Kepez\'de 4 işçinin öldüğü hortum olayında müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı
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Antalya Kepez'de 25 Ekim'de 4 işçinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı hortum olayına ilişkin soruşturmada müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı. Bilirkişi raporu doğrultusunda verilen kararla iş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Kepez'de 25 Ekim'de 4 işçinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı hortum olayına ilişkin soruşturmada müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı. Bilirkişi raporu doğrultusunda verilen kararla iş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONTEYNERDEKİ 4 İŞÇİ CAN VERDİ

Olay, 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199. Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Şantiyedeki kule vinç de devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

KONTEYNERLER 100 METREYİ AŞKIN UZAKLIĞA SAVRULDU

Hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

2 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müteahhit gözaltına alındı. Firari olarak bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaGüncelKepezSon Dakika

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