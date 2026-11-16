Antalya Kepez'de motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Kepez'de motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Antalya Kepez\'de motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Antalya Kepez\'de motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 17.30 sıralarında motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü, köprülü kavşak girişinde bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklete ilişkin incelemeler sürüyor.

Antalya'da motosikleti ile bariyerlere çarpan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde 07 CNG 242 plakalı motosikleti ile seyir eden Ali Hasan Yeşil (25) motosikletin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpan motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından

Yeşil'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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