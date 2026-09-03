Kepez'de Yangın Paniği: Evler Güçlükle Kurtarıldı - Son Dakika
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Kepez'de Yangın Paniği: Evler Güçlükle Kurtarıldı

Kepez\'de Yangın Paniği: Evler Güçlükle Kurtarıldı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle gecekondu ve apartmanların kapısına kadar dayandı. Vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale ederken, ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, gecekondu ve apartmanların kapısına kadar dayandı. Vatandaşlar alevlerin ikametlere sıçramaması için hortum ve kovalarla seferber oldu

Yangın 12.00 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 7372 sokak üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kurumuş otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın bölgedeki gecekondu ve apartmanları da tehdit etti. Bunun üzerine adrese takviye itfaiye, orman, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Hortum ve kovalarla seferber oldular

Polis ekipleri araçlardan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarı anonsu yaptı. Gecekondu ve apartmanların neredeyse kapısına kadar dayanan alevleri söndürmek için ekipler yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu. Bölgede bulunan bir iş makinesi alevlerin önünü kesmek ve evlere ulaşmasını engellemek için çalışma yaptı. Vatandaşlar ellerinde kovalar ve hortumlarla yangının ikametlere sıçramasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Ateş buralara kadar geldi"

Yakınlarda bulunan deponun sahibi İbrahim Yılmaz, yangının çevrede yakılan lastiklerden çıkmış olabileceğini ileri sürerek ederek, "Bu civarda lastik yakarak içindeki telleri almaya çalışanlar var. Defalarca şikayette bulunduk fakat sonuç alamadık. İş makineleri yolu açtı, yangın şu an kontrol altında" dedi. Yangın sırasında evinde bulunmayan Havva Karaman ise haber alır almaz bölgeye geldiğini belirterek, "Başka bir yerdeydim, uçarak geldim. Kim yaptıysa bulunsun. Çocuğumun 3 av köpeği vardı. İkisi geldi ancak diğerinin yanıp yanmadığını bilmiyorum" diye konuştu. Yangının çıktığı bölgede müstakil evi bulunan bir vatandaş da, "Ben burada değildim, çıkalı yarım saat oldu. Telefon gelince hemen döndüm. Her sene yapıyorlar bunu, yazık. Allah evlerimizi korusun. Ateş buraya kadar geldi, hayvanlara yaklaşıyordu ancak biz yanaşamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepez'de Yangın Paniği: Evler Güçlükle Kurtarıldı - Son Dakika

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