Antalya Kepez'de yangında gecekondu küle döndü, çocuklar gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
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Antalya Kepez'de yangında gecekondu küle döndü, çocuklar gözyaşlarıyla izledi

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Antalya Kepez\'de yangında gecekondu küle döndü, çocuklar gözyaşlarıyla izledi
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Antalya Kepez\'de yangında gecekondu küle döndü, çocuklar gözyaşlarıyla izledi
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Antalya'nın Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında müstakil bir gecekonduda çıkan yangın, evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangını kiracı ailenin küçük kızı ve ağabeyi gözyaşlarıyla izledi; itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında gecekondu küle döndü. Evde kiracı olarak oturan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alev topuna dönen evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 sokakta bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Memduh El Cüneydi'nin oturduğu müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde yaşayanlardan bir kadın ve 2 çocuk panikle dışarı çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözyaşlarıyla izledi

Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alev topuna dönen gecekonduya müdahale etti. Bu sırada gecekonduda kıracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızı annesi teselli etmeye çalışırken, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının sonunda adrese gelen ev sahibi "Bitirmişler ki evi" diyerek tepkisini dile getirirken, kiracıların komşusu da ev sahibine "Bitirmediler, yangın bitirdi" sözlerini sarf etti.

Kaynak: İHA
Beşkonak3. SayfaİtfaiyeAntalyaGüncelkiracıKepezSon Dakika

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