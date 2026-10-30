Antalya Korkuteli'de yıldırım düşen ev alev aldı, çift pencereden atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Antalya Korkuteli'de yıldırım düşen ev alev aldı, çift pencereden atlayarak kurtuldu

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Antalya Korkuteli\'de yıldırım düşen ev alev aldı, çift pencereden atlayarak kurtuldu
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gece 02.30 sıralarında yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıktı; çift pencereden atlayarak yara almadan kurtuldu. Mahallelinin ihbarıyla gelen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yıldırımın düşen ev alev topuna dönerken pencereden atlayan çift yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, İmrahor Mahallesinde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında Abdulkadir Kara'ya ait ikamete yıldırım isabet etti. Çıkan yangın tüm evi sararken Kara çifti pencereden atlayarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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