Antalya Kumluca\'daki orman yangınında 10 ev ve seralar zarar gördü, karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınında yaklaşık 10 ev ile bazı seralar zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Toptaş Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının geniş bir alana yayılması üzerine Güzören Mahallesi'ndeki evler tahliye edilirken, vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangında bazı seralar da zarar görürken havanın kararmasıyla birlikte hava desteği dururken mücadele karadan yürütülmeye başladı.

"Şu an itibarıyla yerleşim yerlerine zarar vermiyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde yaptığı açıklamada Kumluca ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Şu an itibariyle yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, enerjisi düşürüldü. 10 kadar eve zarar verdi. Şu an müdahale devam ediyor" dedi.

"Serayı bir hafta önce ekmiştim"

Yangında serası zarar gören İsmail Demirel, yangını haber alınca koşarak bölgeye geldiğini belirterek, "İlaçcım aradı seralar yanıyor diye. Şebeke suyuyla söndürmeye çalıştım. Ben ulaştığım sırada itfaiye ekipleri de geldi. Serayı kurtardık ancak ön ve yan tarafından yangın geçtiği için biraz zarar oluştu. Serayı kurtarmaya çalışırken kendim yanacaktım. Bacaklarım biraz yandı da buna da şükür. Serayı bir hafta önce ekmiştim, daha çok yeniydi. Artık yeniden yapılması gerekecek" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.