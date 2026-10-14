Antalya Manavgat\'ta devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı, hayati riski yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsa S.'nin kullandığı 27 Y 3366 plakalı saman balyası yüklü tır, Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra Manavgat Beydiğin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü İsa S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.