Antalya Manavgat\'ta devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı, hayati riski yok

Antalya Manavgat'ta devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı, hayati riski yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta Konya-Antalya D-687 kara yolunda saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralandı. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsa S.'nin kullandığı 27 Y 3366 plakalı saman balyası yüklü tır, Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra Manavgat Beydiğin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü İsa S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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