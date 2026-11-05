Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı - Son Dakika
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Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

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Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı
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Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı
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Antalya'da zincir marketten 3 bin 500 liralık ürün çalarken kendisini engelleyen güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir markette hırsızlık yapmaya çalışan şahıs, kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüphelinin 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. Reyondan yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü alarak ücretini ödemeden dışarı çıkarmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı. Yakalanacağını anlayan şahıs, yanında getirdiği kesici aletle güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

6 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin takibi sonucu olayı gerçekleştiren şahsın E.C.T. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan E.C.T.'nin yapılan sorgulamasında, hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.C.T., sevk edildiği adli makamlarca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Muratpaşa3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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