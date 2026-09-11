Antalya Muratpaşa\'da su borusu patladı, cadde gölete döndü

Antalya'da su borusunun patlaması sebebiyle cadde gölete döndü, iş yerleri su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgede su kesintisi ve trafik yoğunluğu yaşanırken arıza tamir edildikten sonra trafik normale döndü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde su borusunun patlaması, cadde üzerindeki esnafı olumsuz etkiledi, trafikte aksamalara neden oldu. Ali Çetinkaya Caddesi'nde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait su borusunun patlaması sonucu caddenin bir kısmı su altında kaldı. Cadde üzerindeki iş yerleri su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bölgede su kesintisi yaşandı. Yolda biriken su nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'a bağlı ekipler, hasarın giderilmesi için cadde üzerinde çalışma başlattı. Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor. Cadde üzerinde işletmesi bulunan Selim Öner, "Sabah geldiğimizde boru patlamıştı, buralar ağzına kadar doluydu" dedi.