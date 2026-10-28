Antalya\'da acı kayıp: Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara 61 yaşında hayatını kaybetti

Antalya'da acı kayıp: Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara 61 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde kalp krizi geçirmesinin ardından yaşamını yitirdi. Eşinin ihbarıyla eve gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 61 yaşındaki Kara, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
EŞİ 112'YE HABER VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61) evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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