Antalya'da acı kayıp: Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara 61 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da acı kayıp: Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara 61 yaşında hayatını kaybetti

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Antalya\'da acı kayıp: Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara 61 yaşında hayatını kaybetti
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Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde kalp krizi geçirmesinin ardından yaşamını yitirdi. Eşinin ihbarıyla eve gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 61 yaşındaki Kara, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

EŞİ 112'YE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61) evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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