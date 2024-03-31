Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya\'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

31.03.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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