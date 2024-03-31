Antalya\'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Şuana kadar herhangi bir olay olmadı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.