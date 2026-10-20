Antalya Serik'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Serik'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik\'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde 18 Ekim'de evinin önünde yağmurla ıslanan elektrik kablosundaki kaçaktan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cenazesi Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilen kadının ölümüyle ilgili jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yağmurdan ıslanan elektrik kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, 18 Ekim tarihinde Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki sundurma bölümünde bulunan ve yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablosundaki hasarlı kısımdan sızan akıma kapılan Saniye Tat (50) yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tat'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tat, Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİncelemeJandarmaAntalyaGüncelGebizYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:59:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei