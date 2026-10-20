Antalya Serik\'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yağmurdan ıslanan elektrik kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, 18 Ekim tarihinde Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki sundurma bölümünde bulunan ve yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablosundaki hasarlı kısımdan sızan akıma kapılan Saniye Tat (50) yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tat'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tat, Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.