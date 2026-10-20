Antalya Serik\'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Antalya Serik'te ıslanan kablodan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde 18 Ekim'de evinin önünde yağmurla ıslanan elektrik kablosundaki kaçaktan akıma kapılan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cenazesi Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilen kadının ölümüyle ilgili jandarma inceleme başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yağmurdan ıslanan elektrik kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, 18 Ekim tarihinde Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki sundurma bölümünde bulunan ve yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablosundaki hasarlı kısımdan sızan akıma kapılan Saniye Tat (50) yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tat'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tat, Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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