Antalya Stadyumu'nda duman ihbarında yangın çıkmadı, itfaiye ve polis harekete geçti - Son Dakika
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Antalya Stadyumu'nda duman ihbarında yangın çıkmadı, itfaiye ve polis harekete geçti

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Antalya Stadyumu girişindeki işletmenin bacasından çıkan yoğun dumanı yangın sanan vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangın olmadığı, dumanın stat altındaki işletmenin bacasından kaynaklandığı tespit edildi.

Antalya Stadyumu girişindeki bir işletmenin bacasından çıkan yoğun duman, yangın çıktığını sanan vatandaşların ihbarı ile itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, herhangi bir yangın olmadığını tespit edip kontrollerini sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Murtpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3802 Sokak üzerinde bulunan Antalyaspor Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stadyumun çatı kısmından yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde stadyumda herhangi bir yangın olmadığını, yoğun dumanın stat altında bulunan bir işletmenin bacasından kaynaklandığını tespit etti. Kontrollerini yapan ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİtfaiyeGüncelPolisOlaySon Dakika

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