Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucunda hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20.07.2024 18:08  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucunda hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen minderi almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Bahar adına ATSO'da düzenlenen anma töreninin ardından, cenaze namazı ikindi namazına müteakip Uncalı Kent Mezarlığı Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Bahar'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedildi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar'ın cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri, Bahar'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahar'ı ailesi gözyaşları içinde uğurlarken, cenazesi onlarca kişinin omzunda defin yerine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Kemer, OSB, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
14:09 Adres bu sefer İstanbul Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi Adres bu sefer İstanbul! Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:55 İran’da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80’ini yok etti İran'da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80'ini yok etti
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
14:00 Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 19:34:00. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement