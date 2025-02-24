İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen sürücü, çocuklara silah çekti.
5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesindeki bir sitede 22 Şubat saat 02.05'te meydana gelenolayda, sitede yaşayan H.I. isimli şahıs, çocukların araçla kartopu atmasına sinirlendi.
Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I. çocukları ve velilerini tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Diğer vatandaşların ara girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.
Ardından şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Araçlara kar topu atan çocuklara silah çekti: O anlar kamerada - Son Dakika
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