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Araklı'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu - Son Dakika
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Araklı'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde son bir aydır artarak yaşanan kurt saldırıları küçükbaş hayvan üreticilerini canından bezdirdi. İlçede son bir ay içerisinde toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu. Besiciler zararlarının 300 bin TL'yi geçtiğini belirterek yetkililerden bu duruma bir çare bulunmasını istedi.

27.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:21
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Araklı'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde son bir aydır artarak yaşanan kurt saldırıları küçükbaş hayvan üreticilerini canından bezdirdi. İlçede son bir ay içerisinde toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu. Besiciler zararlarının 300 bin TL'yi geçtiğini belirterek yetkililerden bu duruma bir çare bulunmasını istedi.

İlçede son saldırı gece Yolgören mahallesi Küçükdere mevkiinde yaşandı. Gece saat 02.00 sıralarında Sabri Bal isimli hayvan yetiştiricisi ahırından gelen sesler üzerine hayvanlarının yanına koştu. Ahırdaki koyunlarının büyük bölümünün telef edildiğini ve bir kurdun gecenin karanlığında yıldırım gibi ahırdan kaçarak uzaklaştığını gördü. 11 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, 8 hayvanının da yaralandığını belirten Bal, bir yaralı hayvanının da ahırdan kaçarak yakındaki DoğuPen Fabrikası'na sığındığını söyledi. Araklı ilçe merkezine çok yakın bir mesafede gerçekleşen kurt saldırısının şaşkınlığını yaşayan yöre halkı, sıranın yakında hayvanlarından kendilerine veya çocuklarına gelmesinden korkuyor.

Araklı\'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu
Kaynak: İHA
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Trabzon, Araklı, Tarım, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araklı'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araklı'da kurt saldırıları sürüyor: Bir ayda 52 küçükbaş telef oldu - Son Dakika
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