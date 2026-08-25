Aranan Şahıs İzmit\'te Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisi görünce kaçan şahsın 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şahsa ise 200 bin lira kesildi.

İzmit ilçesinde şüpheli iki kişinin bulunduğu aracın kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri kovalamaya başlattı. Kovalamaca neticesi araç durdurulurken, içinde bulunan D.Z.İ. yakalandı. Yaya olarak kaçmaya çalışan B.İ. ise ekiplerin kovalamacası neticesi yakalandı. Yapılan kontrollerde B.İ.'nin, "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

200 bin lira ceza uygulandı

D.Z.İ.'ye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan da adli işlem başlatıldı.