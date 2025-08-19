Aranan Şahıs Motosikletle Kaçarken Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç ayrı suçtan aranan şahıs, motosiklet ile kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahsı tespit etti. Ekipleri fark eden şüpheli İ.Y., motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Aranan şahıs, kısa süren kovalamaca sonucunda durdurularak kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN