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Aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

Aranan şahıs uygulamadan kaçsa da yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre D.A., uygulama yapan polise bıçak çekerek bir apartmana kaçıp kendini kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyen D.A., ekiplerin ikna çabası sonucu çıkarılarak kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde aranması olduğu anlaşılan D.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.