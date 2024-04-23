Aras Nehri Baharın Gelmesiyle Coştu - Son Dakika
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Aras Nehri Baharın Gelmesiyle Coştu

Aras Nehri Baharın Gelmesiyle Coştu

Bingöl dağı ve Palandöken Dağı eteklerinde başlayan Aras nehri, baharın gelmesiyle birlikte Ermenistan'a kadar uzanıyor. Tekman ilçesinde geçiş yapan nehir, yer yer 5 metre yüksekliğinde derinlik oluşturarak tehlike oluşturuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Söylemez Barajı'nın yapılmasıyla sulama ve enerji konusunda büyük katkı sağlanacağını belirtiyor.

23.04.2024 11:09
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Bingöl dağı ve Palandöken Dağı eteklerinde başlayan Ermenistan'a kadar uzanan Aras nehri baharın gelmesi ile coştu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde geçiş yapan Aras nehri yer yer 5 metre yüksekliğinde derinliğe oluştururken nehrin geniş alanlarında daha kar sularının erimesiyle birlikte tehlike oluşturuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Hem sulama ve hem de enerji için yapılması planlanan Söylemez Barajı ile ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtiyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aras Nehri Baharın Gelmesiyle Coştu - Son Dakika

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