2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İspanyol devi Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.
Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Arda Güler, 77. dakika, Kenan Yıldız ise 71 dakika süre aldı.
Real Madrid, çeyrek finalde Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak. Juventus ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arda Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu - Son Dakika
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