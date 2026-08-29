Ardahan'da Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri

Ardahan\'da Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Emniyeti, vatandaşları aile içi şiddet, dolandırıcılık ve bağımlılık konularında bilgilendiriyor.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, Bağımlılık ve Dolandırıcılık konularında vatandaşlara önemli bilgiler verildi.

Vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, aile içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar ve alınabilecek hukuki tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumarın bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Vatandaşlara, internet ortamında gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin maddi ve manevi kayıplara neden olabileceği anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, özellikle gençlerin ve ailelerin bağımlılık türlerine karşı bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığı olaylarına karşı da vatandaşları uyardı. Kendilerini polis, savcı, asker veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlardan kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları istendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme çalışmasında, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardahan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement