Ardahan'da polis, dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddete karşı uyarılarda bulundu - Son Dakika
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Ardahan'da polis, dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddete karşı uyarılarda bulundu

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Ardahan\'da polis, dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddete karşı uyarılarda bulundu
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde telefon dolandırıcılığı ve kadına yönelik şiddet konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Dolandırıcıların kendini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtabileceği belirtildi; 'Kadına El Kalkamaz' mesajı paylaşıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da önemli mesajlar verildi.

Ardahan kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, son dönemde karşılaşılabilen telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Dolandırıcıların kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları yanıltmaya çalışabileceği hatırlatıldı. Bilgilendirme çalışmasında, tanımadıkları kişilerden gelen telefon aramalarına karşı temkinli davranmaları gerektiği belirtilen vatandaşlara, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere para gönderilmemesi ve banka hesap bilgilerinin, şifrelerin ya da doğrulama kodlarının kesinlikle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Şüpheli bir aramayla karşılaşılması durumunda telefon görüşmesinin sonlandırılması, iddiaların ilgili kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulanması ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumların emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

"KADINA EL KALKAMAZ" MESAJI

Bilgilendirme çalışmasının bir diğer önemli başlığı ise kadına yönelik şiddetle mücadele oldu. Polis ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" mesajıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve toplumda farkındalık oluşturulmasına dikkat çekti. Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sözlü şiddetin kabul edilemez olduğuna yönelik farkındalığın artırılmasının önem taşıdığı belirtilirken, şiddetin önlenmesinde toplumsal duyarlılığın ve dayanışmanın büyük önem taşıdığına işaret edildi. Kadınların kendilerini güvende hissettikleri, şiddetten uzak bir yaşam sürdürebildikleri bir toplum için herkesin sorumluluk alması gerektiği mesajı verildi. Şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kadınların destek mekanizmalarına başvurmalarının önemi de öne çıkarıldı.

AMAÇ, BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ BİR TOPLUM

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşların hem telefon dolandırıcılığına karşı korunması hem de kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmesi amaçlandı. Polis ekiplerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak gerçekleştirdiği bu tür çalışmaların, suçların önlenmesi, mağduriyetlerin azaltılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlara karşı dikkatli olmalarının, kişisel ve finansal bilgilerini korumalarının ve şiddet olaylarına karşı duyarlı davranmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA
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