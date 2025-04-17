İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı - Son Dakika
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İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı

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Sakarya'da bir vatandaş, İsrail zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, "Daha taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" dedi.

17.04.2025 09:35
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayide bulunan dükkanının yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya, olay yerine gitti. Bir vatandaşın otomobil yaktığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.

"TAKSİTİNİ ÖDEMEDİĞİM ARABAYLA GEZMEKTEN UTANIYORUM"

Bu esnada otomobilini İsrail zulmüne tepki çekmek için yaktığını öne süren ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına geldi. Vatandaş, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" diye konuştu.

İsrail\'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Durak:
    Niçin bir adım ilerleyemediğimizin örneği 23 0 Yanıtla
  • halil eles:
    Araba yı satıp onlara bağışlasaydin tepkin dağa iyi olurdu sanki. 19 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Klasik akp li boykotu :) parasını vermiş vermek zorunda da olduğu şeyi yok etmek eee zararı kime verdin ? :) 14 2 Yanıtla
  • 001182:
    taksit taksit pişman olursun 13 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Biz hala goy goy yapmaya devam edelim. Ne adamlar var. Tebrikler kolay iş değil... 1 5 Yanıtla
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