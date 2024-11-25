Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı

Geniş Video İzle

19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen "tarikat" konusu büyük tartışma yaratmıştı. Yapılan çağrıların ardından konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez" dedi.

25.11.2024 08:27  Güncelleme: 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyiciler arasında tartışma yarattı. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.

MESUT KOMİSER, TARİKAT LİDERİNE TOKAT ATTI

Mesut Komiser karakteri ,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Dizideki "tarikat" sahnesi kısa sürede gündem olurken çağrıların ardından konuyla ilgili bir açıklama da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada "Düzenleme ve denetleme alanımızdaki yayın kuruşlarında yer alan diziler, programlar ve spor müsabakalarıyla ilgili RTÜK ve şahsım üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ediyoruz.

"İSLAMOFOBİ" MESAJI

Konuları tam idrak edemeden veyahut meselelere hâkim olunmadan ya da doğru bilgi sahibi olunmadan şahsıma ve kurumuma yapılan haksız ithamların, hatta daha ötesi iftiraların kabul edilmesi mümkün değildir. RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla ve asla müsaade etmez.

Üst Kurulumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ülkemizde ilk defa "Uluslararası İslamofobi ve Medya Zirvesi"ni icra eden kurumdur. Özellikle Batı'da sirayet eden İslam karşıtlığının medya zemininde tartışılmasını temin eden RTÜK, uluslararası camiada faaliyet gösteren uzmanların engin görüşleriyle konuya neşter atarak çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. RTÜK şiddete özendiren, teşvik eden yayınları da görmezden gelmez. RTÜK yapılan her türlü yayında, spor müsabakalarında yasal olmayan reklamlara yer verilmesine asla müsaade etmez.

RTÜK millî güvenliğimizi tehdit eden, terör ve terör propagandası içeren yayınlara geçit vermez ve bağımsız mahkemelerimiz tarafından verilen yayın yasaklarını uygulamayan yayıncı kuruluşları görmezden gelemez. Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez.

"ÜST KURULUMUZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milletçe bizi biz yapan değerlerimize zarar verecek, birlik ve beraberliğimize halel getirecek söylemlere müsaade etmez ve bu minvaldeki görüntülere izin vermez. Üst Kurulumuz dizilerdeki hayat ışığı, huzurlu yaşam kılavuzu dinimizden uzaklaştırıcı sahneleri görmezden gelmeyerek gerekli tedbirleri almaktadır.

Son dönemde İslam karşıtı ve muhafazakâr camiaya yönelik içeriklerin yer aldığı dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerini almıştır. Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir. Kadına ve çocuğa yönelik başta olmak üzere toplumsal şiddeti özendirici yayınların hiçbirini tasvip etmemiz ve bu yayınlara müsaade etmemiz düşünülemez.

Üst Kurulumuz son dönemde millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide uygulamıştır. Şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulanmıştır. 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin a, b ve c fıkraları hükümlerini ihlalden de toplam 69 farklı müeyyide kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki RTÜK sansür kurumu değildir. Anayasamız net bir hükümle sansürü yasaklar.

RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşları yayın sonrası denetler ve gerekli durumlarda cezai müeyyide uygular. Ayrıca, RTÜK icra ettiği her düzenleme faaliyeti hakkında gerekmedikçe bilgi paylaşımı yapmak durumunda değildir. RTÜK görevinin başındadır. İcraatlarını hayata geçirdikçe kamuoyuyla paylaşmaktadır. Duyarlı kamuoyumuzun takipleri ve yapıcı eleştirileri için teşekkür eder, RTÜK olarak halkımızın beklentileri doğrultusunda çalıştığımızı tekraren belirtir, kamuoyuna saygılarımızı arz ederiz."

Arka Sokaklar\'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin\'i kızdırdı

Ebubekir Şahin, Arka Sokaklar, Kültür Sanat, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Dizi, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mesut Kaya:
    amacın karalamadan ziyade farkındalık uyandırmak olduğunu düşünememek akıl tutulması olsa gerek 86 172 Yanıtla
  • Vedat null:
    gerçekler can sıkar ama maalesef dini istismar eden de çok 100 134 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Sen önce Tv çıkan din şarlatanlarını izle oraları kapat. 113 7 Yanıtla
  • kemal malkoc:
    gerçekler niye rahatsız etti rtük tarikatların islam ve müslümanlıkla alakası yoktur eyyyy RTÜK 91 20 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Sanatçıların çoğu din cahili boş hayatların insanı oldukları için,hayata çeki düzen getiren dünyadaki geçici zevklere sınırlama getiren İslamı sevmezler..geçmişte yeşilçam’dada böyleydi köyün üç kâğıtçısı hep imam veya hoca olurdu..Allah ıslah etsin.. 31 48 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BENCE DİNİ KULLANAN SAHTEKARLARI ANLATMIŞ DİZİ. MAALESEF DİNİMİZİ KULLANARAK ÇOK KÖTÜLÜK YAPANLAR TANIDI BU DÜNYA VE BU ÜLKE. GERÇEK İSLAM VE DİN ADAMLARINA KİMSE BİŞEY DEME HAKKI YOKTUR VE DİYEMEYİZ. İNŞAALLAH BENİM ANLADIĞIM GİBİ SENARYO YAPMIŞTIR DİZİ. 62 5 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Niye rahatsız oldu neden kızdı Ülkeyi soyup soğana çeviren din satıp saltanat yaşayan şarlatanların foyası ortaya çıkar diyemi kızdı ? Tarikatler sayesinde bugün sizin siyasi hayatınız var bu ülkede tarikatler bittiği an hepiniz aç kalcaksınız bu yüzden rahatsızsınız.... 40 11 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    ülkede tarikatlarin bı ise yaradığını görmedim siz geçin o Allah dostları lafını cemaat tarikat ülkeyi bunlar dinden soğuttu dini istismar ettiler rtük önce evlendirme programlarini yasaklasin 27 9 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Arka sokaklar 1 kuruş etmez ne kadar saçma bir dizi zaten mesut hayalet ona kurşun işlemiyor mesut Özal harekat sorsan bu dizi bu zamana kadar tutana yazıklar olsun 12 24 Yanıtla
  • Gizem Aynagöz:
    İslam dininde böyle birşey yoktur ki islam dini güzel ahlak üzere gönderilen bir din dir bu şekilde davrananlar sapıktır nasıl ki özenilen batıda iki erkek evlenip evlat edinip çocuklarına hem cinsleri ile ilişkiye sokup kendileri de tacizde bulunduğu gibi bu sadece bir örnek gerçekler acıymış acı evet ülkemizde cinsiyet değiştirip sapıkça ilişkilerini ayan beyan gösterenler var yani iki erkek iki kadın kıt zekalara anlatmak üzere ayrıntıya giriyorum bu islam düşmanlarının kime hizmet ettiği belli insanlar kusurlu dur ama islam kusursuz dur 14 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
14:56 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı
14:43 Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa’da manşet oldu Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:38 İngiltere’de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
14:22 Max Verstappen, Formula 1’de üst üste 4. kez şampiyon oldu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyon oldu
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
13:39 Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi’nin “Kula minnet eylemem“ dizeleriyle yaptı Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 09:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.