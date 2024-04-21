Arnavutköy\'de 30 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi

Arnavutköy'de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan binlerce sahte parfüm ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Arnavutköy'de bir depoda sahte parfümlerin bulunduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Binlerce sahte parfüm ele geçirildi
Depoda yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 64 bin adet dolumu tamamlanmış parfüm, 104 bin 250 adet etiket, 39 bin 370 adet boş kutu olmak üzere 207 bin 620 ürün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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