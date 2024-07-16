Arnavutköy'de Bisiklet Parkurunda Bisiklet Süren Çocuğa Saldırı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Bisiklet Parkurunda Bisiklet Süren Çocuğa Saldırı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir parkın bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk, bir ailenin saldırısına uğradı. Çocuğa, parkta bisiklet sürmesine tepki gösteren aile, ona saldırarak 'bir daha buraya gelmeyeceksin' dedi. Olay, çocuğun kask kamerası tarafından kaydedildi.

16.07.2024 16:53
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Arnavutköy'de ilginç olay, bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırı

Bisiklet parkurunda neden bisiklet sürüyorsun tartışması

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Çocuğa, bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırıp "bir daha buraya gelmeyeceksin" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark'ta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı. Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak "bir daha buraya gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi. O anlar bisiklet süren çocuğun kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Bisiklet Parkurunda Bisiklet Süren Çocuğa Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Bisiklet Parkurunda Bisiklet Süren Çocuğa Saldırı - Son Dakika
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