Arnavutköy'de çamaşır makinesi parası yüzünden ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de çamaşır makinesi parası yüzünden ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de iki kardeş arasında çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle çıkan kavga sonucunda ağabeyini öldüren şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

04.06.2024 17:35
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Arnavutköy'de çamaşır makinesi parası yüzünden ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga etmiş, kanlı biten kavga esnasında kardeş, peş peşe bıçak darbeleriyle ağabeyini yaralamış, hastaneye kaldırılan kardeşi Cemil Taşdemir hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Bilecik'e kaçan şüpheli Seyfi Taşdemir polis ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 1 Haziran günü Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Cemil Taşdemir ile kardeşi 33 yaşındaki Seyfi Taşdemir arasında babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga çıktı. Parkta yaşanan kavga sırasında Seyfi Taşdemir, ağabeyi Cemil Taşdemir'i bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra olay Seyfi Taşdemir olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Cemil Taşdemir, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemil Taşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Seyfi Taşdemir'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaydan sonra Bilecik'e kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan şüpheli emniyetteki ilk sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve yaptığından pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de çamaşır makinesi parası yüzünden ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de çamaşır makinesi parası yüzünden ağabeyini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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